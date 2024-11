VENEZIA-LECCE, Le formazioni del posticipo serale

FirenzeViola.it

Alle 20.45 la tredicesima giornata andrà in archivio con l'ultimo posticipo, importante soprattutto per la zona salvezza. A venezia la squadra di Di Francesco affronterà il Lecce del neo tecnico Marco Giampaolo, alla sua prima gara sulla panchina dei salentini. Un test dunque importante per entrambi. Ecco le formazioni scelte dai due tecnici:

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Zampano, Duncan, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Eusebio Di Francesco

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Rafia, Ramadani, Coulibaly; Dorgu, Krstovic, Pierotti. Allenatore: Marco Giampaolo