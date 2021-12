VENEZIA, La nota: "Un tesserato è positivo al Covid"

Altro caso di positività al Covid-19 in Serie A, stavolta nel Venezia. Ecco quanto comunicato dai lagunari:

"Il Venezia FC comunica che un tesserato del club è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test tampone molecolare effettuato in data 29 dicembre, giorno antecedente alla ripresa degli allenamenti. Informate le autorità sanitarie competenti, il tesserato, che non è mai entrato in contatto con il gruppo squadra, è stato prontamente posto in quarantena e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario".