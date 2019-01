VENERATO, Pjaca? Giovedì Ramadani in Italia per...

Ciro Venerato, esperto di calciomercato, ha parlato di Pjaca e Gagliardini: "Giovedì Ramadani sarà in Italia. Pjaca ha mostrato gradimento per il Genoa, per la Juventus non ci sono problemi, l'ultima parola spetta alla Fiorentina. Sul croato c'è stato un interessamento anche del Newcastle. Gagliardini? Nessun segnale dall'Inter, resterà in nerazzurro fino a fine stagione. Badelj? Ha chiesto la cessione ma la Lazio non lo fa partire a zero. Tornerebbe volentieri alla Fiorentina, l'agente ne riparlerà con la Fiorentina".