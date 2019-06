VENERATO, Chiesa sogna un grande club. De Rossi...

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha parlato di temi legati al futuro di alcuni giocatori in ottica Fiorentina. Queste le sue parole: "Chiesa? C'è un discreto braccio di ferro con i viola, sia economico che di ambizioni. Il calciatore dopo 2-3 anni con un club intermedio sogna l'approdo in un grande club ed inoltre lui è un pupillo di Sarri. C'è una nuova proprietà quindi tutto è possibile. Fino a un mese fa Chiesa sembrava destinato alla Juventus, ora è tutto cambiato. Quando sarà libero da impegni agonistici ci sarà un colloquio con Pradè e Commisso. De Rossi? La Fiorentina è un'opzione importante grazie a Pradè e Montella. La Sampdoria ha Di Francesco che è un grande amico di De Rossi. Infine c'è il Milan che è una tentazione, dato il rapporto con Maldini. Le voci sul suo futuro all'estero erano più deduzioni e intuizioni giornalistiche, ma frasi ufficiali non ce ne sono mai state. Rimarrà in Italia primo per rivalsa alla sua Roma, secondo per la famiglia".