Vanoli su Gud: "Processo? Si è liberato di un peso, spero ora si liberi anche in campo"

vedi letture

Come al solito nell'ultimo periodo uno dei temi toccati dal tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli nella consueta conferenza stampa pre partita, stavolta in vista del match di domani contro il Sassuolo, è stato quello legato al numero dieci viola Albert Gudmundsson, che da ieri ha reso noto tramite il suo profilo Instagram la fine del processo per violenza che lo vedeva coinvolto in Islanda. Queste le parole dell'allenatore gigliato sul suo giocatore: "Gud ha detto belle cose in settimana. Lo vedo maturo, ha passato tre anni non facili, si è liberato di questo peso e ora voglio si liberi anche in campo, facendo vedere ciò che ci aspettiamo.

Io in lui credo molto, questa situazione non è stata facile ma ora lo vedo un po' più sorridente. Come ha detto lui, adesso non vuole essere compatito: è un professionista e starà a lui".