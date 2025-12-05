CaughtOffside, Fiorentina (di nuovo) su Fer Lopez del Wolverhampton

Il giornalista esperto di mercato internazionale Ekrem Konur di CaughtOffside ha parlato del ritorno di fiamma della Fiorentina per un centrocampista-trequartista classe 2004 del Wolverhampton, Fer Lòpez.

In realtà il giocatore in Premier è arrivato questa in estate per 25 milioni dal Celta Vigo e sta trovando poco spazio faticando a trovare una posizione. Anche la squadra inglese non sta andando benissimo, non avendo mai vinto come i viola. Secondo il giornalista, il Wolverhampton potrebbe cederlo in prestito e tra le squadre che si sono fatte avanti, lo stesso Celta e addirittura l'Atletico Madrid in Spagna, ci sarebbe anche la Fiorentina.

Come detto si tratta di un giocatore che la Fiorentina, come scritto anche da FirenzeViola, ha seguito con attenzione quando era in odor di lasciare il Celta Vigo appunto, intorno a Pasqua. C'era diverse big europee su di lui ma poi il Celta anticipò tutte assicurandoselo.