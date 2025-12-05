Tardelli sul Var: "La A gestita da un protocollo improbabile con falli giudicati mai allo stesso modo"

Tardelli sul Var: "La A gestita da un protocollo improbabile con falli giudicati mai allo stesso modo"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 16:24News
di Redazione FV

L'ex centrocampista campione del Mondo con l'Italia, Marco Tardelli, ha parlato della situazione del calcio italiano su La Stampa:"Dove sono finiti i nostri vivai, che cosa è successo alle nostre società, e per quanto ancora potremo considerarle affettuosamente nostre? Tutti volevano venire a giocare in Italia, torneo difficile ma bello, adesso i grandi giocatori si spostano su altri lidi" attacca.
In particolare la critica si sposta sulla serie A e le regole arbitrali: "Un campionato gestito da un protocollo di una VAR improbabile, dove un qualsiasi fallo non è mai giudicato allo stesso modo. Liberate gli arbitri da questa pesantezza immensa, li stiamo distruggendo.

Nel weekend, Napoli-Juventus potrebbe veramente cambiare il destino dei bianconeri. Per Spalletti una sconfitta sarebbe psicologicamente devastante [...]".