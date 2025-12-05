Tardelli sul Var: "La A gestita da un protocollo improbabile con falli giudicati mai allo stesso modo"

L'ex centrocampista campione del Mondo con l'Italia, Marco Tardelli, ha parlato della situazione del calcio italiano su La Stampa:"Dove sono finiti i nostri vivai, che cosa è successo alle nostre società, e per quanto ancora potremo considerarle affettuosamente nostre? Tutti volevano venire a giocare in Italia, torneo difficile ma bello, adesso i grandi giocatori si spostano su altri lidi" attacca.

In particolare la critica si sposta sulla serie A e le regole arbitrali: "Un campionato gestito da un protocollo di una VAR improbabile, dove un qualsiasi fallo non è mai giudicato allo stesso modo. Liberate gli arbitri da questa pesantezza immensa, li stiamo distruggendo.

Nel weekend, Napoli-Juventus potrebbe veramente cambiare il destino dei bianconeri. Per Spalletti una sconfitta sarebbe psicologicamente devastante [...]".