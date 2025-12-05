Valcareggi: "Vada in panca chi fa schifo da un anno, come Dodo e Gud"

L’operatore di mercato e tifoso viola, Furio Valcareggi, ha parlato del momento attuale della Fiorentina: “La squadra si salverà ma deve procedere per step, intanto raggiunga la terzultima a quattro punti visto che è un divario che può colmare. Per farlo si deve dimenticare le belle memorie. L'idea che abbiamo di Gudmundsson, di Fagioli, di Dodo, non esiste più.

Bisogna accettare la realtà com'è, piacersi meno e badare al sodo. Anzi, i calciatori che da un anno a questa parte fanno schifo li metterei a sedere: cosa me ne faccio di Gudmundsson e Dodo? Preferisco che scendano in campo Fazzini e Fortini. Quelli che dovrebbero essere premiati sono i tifosi, visto che domani a Reggio Emiliano andranno in 3000 pur sapendo che sarà più probabile rientrare a casa scontenti che il contrario…”.