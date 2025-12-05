Slot su Chiesa: "Abbiamo molte opzioni oltre a lui, ma non si arrende"

Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Leeds, soffermandosi anche su due ex viola come Chiesa (recentemente accostato di nuovo alla Fiorentina) e Salah. Del primo ha detto: “Ogni giocatore può partire titolare, ma abbiamo molte opzioni per iniziare nella sua posizione. Spesso ha avuto un impatto dalla panchina, quindi normalmente si mette un attaccante per segnare, ma lui in questa situazione ha continuato a correre quando un giocatore potrebbe fermarsi e pensare di non poter fare molto uno contro uno, e questo dice molto sulla sua mentalità di non arrendersi".

Un commento sulla situazione di Salah?

“Penso che ogni giocatore sia nella mia mente per iniziare, e Mo è un giocatore eccezionale per noi. È sempre nei miei pensieri per partire titolare o per subentrare. Il dibattito intorno alla sua esclusione, sì lo capisco. perché se lo merita, è stato così influente per me e per sei o sette anni. È assolutamente normale che la gente ne parli quando non gioca".