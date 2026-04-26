L'Arezzo torna in B dopo quasi 20 anni: promozione all'ultima giornata

L'Arezzo torna in B dopo quasi 20 anni: promozione all'ultima giornataFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:54News
di Redazione FV

L'Arezzo torna in Serie B dopo quasi 20 anni. Decisivo il 3-1 in casa rifilato oggi alla Torres per far vincere il campionato ai toscani allenati da Cristian Bucchi a discapito dell'Ascoli che ha inseguito per buona parte del campionato nel girone B di Serie C e si è dovuto arrendere solo all'ultima giornata. Scoppia la festa dunque ad Arezzo per la terza promossa nella serie cadetta dopo Vicenza e Benevento: i granata toscani non facevano la Serie B dal 2007.