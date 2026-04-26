L'Arezzo torna in B dopo quasi 20 anni: promozione all'ultima giornata
FirenzeViola.it
L'Arezzo torna in Serie B dopo quasi 20 anni. Decisivo il 3-1 in casa rifilato oggi alla Torres per far vincere il campionato ai toscani allenati da Cristian Bucchi a discapito dell'Ascoli che ha inseguito per buona parte del campionato nel girone B di Serie C e si è dovuto arrendere solo all'ultima giornata. Scoppia la festa dunque ad Arezzo per la terza promossa nella serie cadetta dopo Vicenza e Benevento: i granata toscani non facevano la Serie B dal 2007.
Pubblicità
News
Dagli inviatiFiorentina-Sassuolo è un inevitabile 0-0: salvezza più vicina e poco altrodi Alessandro Di Nardo
Le più lette
Copertina
Dagli inviatiVanoli: "Motivi per la mia conferma? Parlano i fatti. Sui giovani sono stato mal interpretato"
Tommaso LoretoGli occhi del Franchi sulle panchine di Fiorentina e Sassuolo, la partita è lì. Futuro tra rivoluzioni e primi nomi dall'estero, piacciono Moscardo e Koleosho
Alberto PolverosiFiorentina, conta tanto la partita col Sassuolo: per il presente per la salvezza, il futuro per il mercato, il gioco per non ripetere la tristezza di Lecce
Luca CalamaiCaso allenatore: Paratici vuole Grosso, altri dirigenti Vanoli e i tifosi Sarri. La scelta dell'allenatore una guerra di potere? Idea Dragusin. Fagioli deve restare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com