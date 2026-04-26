Genoa-Como finisce 0-2: Fabregas vince con Douvikas e Diao

Genoa-Como finisce 0-2: Fabregas vince con Douvikas e DiaoFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:58News
di Redazione FV

Finisce 2-0 per il Como la partita delle 15 di Serie A in casa del Genoa. Decisive le reti di Douvikas e Diao per i ragazzi di Fabregas che continuano dunque a inseguire il sogno Champions e mettono pressione a Juventus e Roma con una prestazione da grande squadra, nonostante qualche problema occorso a Nico Paz che lo ha costretto ad uscire all'intervallo. I lariani salgono così a 61 punti, mentre il Genoa di De Rossi resta sopra alla Fiorentina a 39, già comunque ampiamente salvo.