Vanoli prepara il 4-2-3-1 per la gara di sabato: sulle fasce Gnonto-Njie

Luca Ranieri e la Fiorentina hanno trovato l’intesa per prolungare il contratto fino al 2029, con un’opzione per un’ulteriore stagione. A confermarlo è stato lo stesso difensore a Sky, spiegando che mancano solo gli ultimi passaggi prima dell’ufficialità. "Sono molto felice e onorato di poter continuare con questa società", ha dichiarato. Ranieri ha ribadito il forte legame con la Fiorentina, dove è cresciuto fin dall’età di 13 anni e ha vissuto momenti positivi e difficili. Sul futuro a lungo termine ha preferito non sbilanciarsi, sottolineando però quanto sia speciale restare in viola.

Le idee di formazione del tecnico

Nel frattempo Vanoli prepara la sfida di Genova con il 4-2-3-1: Fagioli e Ndour sono favoriti a centrocampo, mentre Pellegrino parte davanti a Beto. Sulle fasce offensive si candidano Gnonto e Njie, mentre in difesa Ranieri potrebbe essere affiancato da Dragusin, con Jimenez a destra e il ballottaggio Valdepeñas-Viery sulla corsia opposta. Lo scrive l'edizione odierna de La Nazione.