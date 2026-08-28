Serie A, al via a seconda giornata: le formazioni ufficiali di Milan-Venezia

Serie A, al via a seconda giornata: le formazioni ufficiali di Milan-VeneziaFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

La seconda giornata del campionato di Serie A 2026/2027, che vedrà la Fiorentina scendere in campo domani alle 18:30 al Franchi contro il Frosinone, è pronta ad iniziare. A breve infatti, a San Siro, Milan e Venezia daranno il via al turno, con il fischio d'inizio del match che è previsto per le 20:45. In tal senso sono uscite le formazioni ufficiali, con le scelte definitive di Amorim e Stroppa

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Goncalo Ramos. Allenatore: Amorim.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella Kotchap, Franjic; Hainaut, Kike Perez, Busio, Basic, Haps; Yeboah, Akor Adams. Allenatore: Stroppa