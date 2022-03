VALERO, A Firenze ironici come me. Il "grande Borja"...

Intervistato da Dazn all'interno di un lungo reportage sul senso di appartenenza e il legame con Firenze, l'ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha raccontato quello che è il suo rapporto con la città e la scelta fatta assieme alla famiglia di restare a vivere in Italia. Ecco le sue parole: "Diciamo che ormai mi sento un fiorentino adottivo. Qualche anno fa assieme alla mia famiglia ci siamo chiesti: "Firenze è ormai diventata casa nostra, perché non rimanerci?". Sembra strano ma ho molti più amici a Firenze che a Madrid, città nella quale sono nato. Mi piace tantissimo il senso dell'ironia che c'è in città, mi trovo bene perché anche io sono così. Gli amici che ho qua scherzano molto con me. Dicono che dovrei andare all'anagrafe per cambiare il mio nome; non più "Borja" bensì "Grande Borja" perché è la prima cosa che mi dice la gente quando mi incontra per la strada".