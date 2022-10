VALERI, I giovani arbitri fissati con gli episodi ma...

Paolo Valeri, arbitro che domani sera sarà al Franchi a dirigere Fiorentina-Inter, è intervenuto al corso alla Luiss di Guglielmo Stendardo e durante il suo discorso ha ammesso un suo errore sul fallo di Hateboer su Leao in Atalanta-Milan. "Su Hateboer ho sbagliato, ero al VAR e quell’intervento su Leao era rosso fuoco - ha spiegato il direttore di gara, scondo le parole riportate da SportMediaset- E' stato un errore: il giocatore s’è rialzato subito, nessuno ha chiesto nulla, il gioco è ripreso quasi subito". "Ecco, entri come in un tunnel, ti convinci di un'idea, la fai tua e finisci per sbagliare invece bisogna essere asettici, dimenticarsi di essere arbitri - ha aggiunto -. È capitato a me, capitò lo scorso anno in Torino-Inter (fallo di Ranocchia su Belotti da rigore). Dobbiamo stare più attenti".

Valeri ha parlato anche di altri aspetti legati sempre all'arbitraggio, come del chiaro ed evidente errore, spiegando che "se l’episodio è soggettivo e non oggettivo, non può essere rivisto dal VAR". Quanto invece alla possibilità di introdurre il challenge, l'arbitro ha chiarito il suo punto di vista: "Nel VOR controlliamo tutto e al momento non è previsto il challenge da parte delle panchine. Fra l’altro, non credo sia un deterrente per le polemiche. Se un arbitro va al monitor dopo una chiamata di un allenatore e conferma la sua scelta, che succederebbe?".

Infine ha fatto una riflessione sui temi su cui si focalizzano gli arbitri giovani. "Oggi i nostri giovani colleghi sono fissati con gli episodi, ce li fanno vedere al polo d’allenamento. Ai miei tempi, i nostri maestri, come il compianto Stefano Farina, ci parlava d’altro: del modo di stare in campo, di come ci rapportavamo con i giocatori - ha concluso Valeri -. L'episodio singolo era l’ultimo problema".