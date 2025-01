VALENTINI, Ecco chi ha indossato il 14 prima di lui

Nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità: Nicolas Valentini è un nuovo giocatore viola. Per lui la maglia numero 14, che proverà a risollevare dopo le esperienze non particolarmente positive degli ultimi proprietari, nell'ordine: Dalle Mura, Maleh, Bianco, Dabo. Quattro ex viola che insieme hanno totalizzato 71 presenze in 6 stagioni. Prima di loro, però, il 14 stette a lungo sulle spalle di Mati Fernandez, che lo tenne tra il 2012 e il 2016. Tra i suoi proprietari anche due opinionisti di Radio FirenzeViola come Celeste Pin e Alberto Di Chiara, oltre che Sandro Cois, Beppe Iachini e Claudio Gentile.