Nazionali giovanili azzurre: Baldini confermato, Pasqual promosso. Tutti gli organici

vedi letture

Poche rivoluzioni e tante conferme nei quadri tecnici delle Nazionali Giovanili azzurre, dove l’unica vera novità è rappresentata dall’arrivo di Giovanni Costantino sulla panchina dell’Under 16.

In cima alla piramide resta invariata la guida dell’Under 21 con Baldini

Dopo il buon lavoro svolto nella passata stagione – secondo posto in classifica nel Gruppo E delle qualificazioni europee con 21 punti, frutto di sette vittorie, una sconfitta, 25 gol fatti (miglior attacco del girone) e cinque subiti –, Silvio Baldini, che ha anche ricoperto il ruolo di Ct della Nazionale A ad interim in occasione delle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia, entrambe giocate in trasferta e vinte per 1-0, resta saldamente al timone, affiancato ancora dal campione del mondo 2006 Andrea Barzagli, che continuerà a ricoprire il ruolo di vice allenatore.

Tecnico: Silvio Baldini; Assistente tecnico: Andrea Barzagli; Collaboratori tecnici: Mattia Baldini, Diego Labricciosa e Mauro Nardini; Preparatore dei portieri: Stefano Pardini; Preparatore atletico: Vito Azzone.

Nessun cambiamento anche per l’Under 20, che riparte da Carmine Nunziata

Il tecnico, che ha guidato ad interim l’Under 21 in occasione dell’amichevole di giugno a Fontanafredda, vinta per 1-0 contro i pari età dell’Albania, è alla sua quattordicesima stagione in azzurro – il primo incarico, come vice allenatore di Luigi Di Biagio, risale alla stagione 2012/2013 – e potrà contare ancora sul supporto di Matteo Brighi. La novità nello staff riguarda invece Christian Maggio, promosso dall’Under 19, che ricoprirà il ruolo di vice allenatore al pari di Brighi, ricomponendo una coppia che ha già lavorato con il tecnico di San Gennaro Vesuviano in Under 21 nella stagione 2024/2025, terminata con l’eliminazione ai quarti di finale dell’Europeo in Slovacchia contro la Germania.

Tecnico: Carmine Nunziata; Assistenti tecnici: Matteo Brighi e Christian Maggio; Preparatore dei portieri: Fabrizio Ferron; Preparatore atletico: Luca Coppari.

Promozioni per Favo, Franceschini e Pasqual

L'Under 19, dopo il passaggio di Alberto Bollini in Nazionale A nel ruolo di collaboratore tecnico del neo Ct Roberto Mancini, sarà affidata a Massimiliano Favo, reduce nella passata stagione dalla conquista di una storica medaglia di bronzo al Mondiale Under 17 in Qatar con l’Under 18. A raccogliere la sua eredità sarà Daniele Franceschini, reduce dal successo all’Europeo in Estonia, il secondo della storia azzurra dopo quello conquistato a Cipro nel 2024. La catena delle promozioni si conclude con Manuel Pasqual, che sale dall’Under 16 alla guida dell’Under 17, campione d’Europa in carica.

Nazionale Under 19 - Tecnico: Massimiliano Favo; Assistente tecnico: Davide Cei; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Preparatore atletico: Adalberto Zamuner.

Nazionale Under 18 - Tecnico: Daniele Franceschini; Assistente tecnico: Marco Scarpa; Preparatore dei portieri: Francesco Antonioli; Preparatore atletico: Roberto Ghielmetti.

Nazionale Under 17 Tecnico: Manuel Pasqual; Assistente tecnico: Matteo Barella; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Preparatore atletico: Nicolò Varesco.

Under 16 a Costantino

L’unico volto nuovo è quello dell’Under 16, affidata a Giovanni Costantino. Allenatore dal profilo internazionale, Costantino ha iniziato la sua carriera in Finlandia con le giovanili del Futura, allenando successivamente anche la formazione femminile dell’Åland United. In seguito è stato collaboratore tecnico di Marco Rossi nelle esperienze all’Honvéd, in Ungheria, al Dunajská Streda, in Slovacchia, e nella Nazionale ungherese. Da primo allenatore ha guidato l’MTK Budapest, in Ungheria, il Casarano, in Italia (Serie D), l’Agia Napa, a Cipro, l’FCU Craiova, in Romania, e, più recentemente, il Petrocub Hîncești, in Moldova, lasciato nel gennaio 2025 per motivi familiari. Un curriculum ricco di esperienze all’estero che ora mette al servizio della filiera azzurra.

Nazionale Under 16- Tecnico: Giovanni Costantino; Assistente tecnico: Mirco Gasparetto; Preparatore atletico: Francesco Cosentino.

Conferme per Under 15 e 14

Infine, conferme anche per l’Under 15, dove resta alla guida Enrico Battisti, e per l’Under 14, con Luigi Milani che continuerà a ricoprire il ruolo di supervisore.

​​​​​​​Nazionale Under 15 - Tecnico: Enrico Battisti; Assistente tecnico: Antonio Candreva; Preparatore atletico: Luca Bossi.

​​​​​​​Progetto Under 14-Supervisore: Luigi Milani

COORDINATORI NAZIONALI GIOVANILI

Coordinatore dei progetti delle attività giovanili: Gianfranco Zola

Coordinatore delle Nazionali Giovanili maschili: Maurizio Viscidi

Vice Coordinatore delle Nazionali Giovanili maschili: Daniele Zoratto