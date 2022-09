VAGNATI, Il Leicester non ha fatto partire Praet

Davide Vagnati, Ds del Torino, ha parlato nella classica conferenza stampa di fine mercato. Queste le sue parole su Dennis Praet, calciatore che è stato anche nel mirino della Fiorentina: "Non c'è rammarico, ci abbiamo provato. Volevamo Dennis e lui voleva venire, quando ci provi in tutti i modi e non è stato problema di formula, economico e di nessun tipo: è stata una scelta legittima del Leicester, non lo hanno fatto uscire. Ne abbiamo preso atto e va bene così".