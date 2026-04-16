Uva spegne l'allarmismo: "Per Euro32 otto stadi candidabili, siamo nel cronoprogramma"

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Ha parlato della situazione degli stadi italiani in vista di Euro 32 anche Michele Uva, Uefa Executive Director dell'Italia per Euro 2032, a margine del Foglio a San Siro 2026 e seguito da TMW, spegnendo però gli allarmismi: “Bisogna lavorare, ci sono tutti i presupposti perché si svolga anche in Italia. C’è bisogno di lavorare, però siamo perfettamente nel cronoprogramma, quindi non vedo allarmismi e non vedo negatività. Bisogna lavorare, anche perché è un evento che può portare grande accelerazione al calcio italiano, può portare accelerazione economica e poi può portare benessere. Non è vero che c'è solo lo Juventus Stadium pronto ma abbiamo otto stadi candidabili”.

Tutti rispettano i requisiti?

“Tutti rispettano il cronoprogramma e la timeline. Otto, potrebbero diventare nove nei prossimi 15 giorni, voglio togliere proprio l’idea che ci sia un solo stadio. Non è vero, poi chiaramente questi altri stadi devono rispettare il cronoprogramma che è stato presentato alla UEFA e alla FIGC. Ma questo fa parte della serietà di ciascuno e noi crediamo nella serietà delle persone che hanno presentato questo programma”.

Come leggere in quest’ottica le dichiarazioni del presidente Ceferin?

“Lui ha parlato della situazione a oggi: è uno sprone, perché comunque il calcio italiano penso che abbia bisogno di nuove infrastrutture. Questa è un'occasione importantissima, non solo per i cinque stadi che ospiteranno gli Europei del 2032, ma anche per tanti altri stadi o club o città o regioni che vogliono investire sulle infrastrutture sportiva”.