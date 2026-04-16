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Fiorentina-Crystal Palace 0-1, Sarr gela il Franchi: inglesi avanti al 17'

Fiorentina-Crystal Palace 0-1, Sarr gela il Franchi: inglesi avanti al 17'FirenzeViola.it
Oggi alle 21:19Primo Piano
di Redazione FV

Finiscono probabilmente al sedicesimo minuto le residue speranze della Fiorentina. Il Crystal Palace, infatti, passa in vantaggio dopo appena sette minuti di gioco al Franchi: discesa di Munoz sulla destra, ripartenza ben orchestrata dalle Eagles e palla messa bene dentro l'area, dove Sarr riceve tutto solo e incoccia di testa battendo De Gea.