Sorteggio Europeo U19, Italia pesca Croazia, Serbia ed Ucraina

Sorteggio Europeo U19, Italia pesca Croazia, Serbia ed UcrainaFirenzeViola.it
Oggi alle 20:40News
di Redazione FV

Croazia, Serbia e Ucraina saranno le prossime avversarie dell'Italia U19 di Alberto Bollini, secondo quanto ha stabilito il sorteggio avvenuto oggi presso la Wrexham University. La fase finale dell’Europeo di categoria è in programma in Galles dal 28 giugno all'11 luglio.