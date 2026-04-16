Messi diventa proprietario: acquistato il Cornellà, club di Eccellenza Spagnola

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Leo Messi diventa proprietario di un club di calcio. Attraverso un comunicato ufficiale, il talento argentino ha annunciato di essere il nuovo proprietario del club catalano UE Cornellà, che milita nella Tercera RFEF. L'otto volte Pallone d’Oro ha formalizzato l'acquisizione della società spagnola che milita nella quinta divisione spagnola (equivalente dell'Eccellenza italiana), rafforzando così il suo legame indelebile, nato negli anni blaugrana, con Barcellona e la sua scommessa sullo sviluppo dello sport e del talento locale della Catalogna. Il Cornellà rappresenta una delle realtà più radicate del calcio catalano e, più in generale, di quello spagnolo, distinguendosi da anni come punto di riferimento nello sviluppo di giovani talenti.

Proprio da questo club, prima di affermarsi ad alti livelli, sono passati, tra gli altri, giocatori dal calibro di David Raya, Jordi Alba e Gerard Martín. L’arrivo di Leo Messi segna ora l’inizio di una nuova fase nella storia della società, con un obiettivo ben definito: favorire una crescita sia sul piano sportivo sia su quello istituzionale, consolidare l’organizzazione del club e proseguire con decisione nella valorizzazione dei giovani. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, il progetto si fonda su una visione di lungo periodo, articolata in un piano strategico che punta a coniugare ambizione, sostenibilità e un forte legame con il territorio.