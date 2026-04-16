Conference, non solo Fiorentina: servono 4 imprese per ribaltare i pronostici

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Serata importante non solo per la Fiorentina, in Conference, con altre avversarie che sperano di rimontare in questa gare di ritorno dei quarti. I viola come detto devono recuperare dallo 0-3 dell'andata a Londra e proveranno a farlo al Franchi con il sostegno del pubblico che farà anche una coreografia. Chi passa tra Fiorentina e Palace incontrerà una tra l'Alkmaar e lo Shakthar. Quest'ultimo però è chiamato a fare la stessa impresa della Fiorentina, ma in trasferta, avendo perso per 3-0 in casa. Le due squadre scenderanno in campo alle 18.45. Stesso 3-0 dovrà rimontare l'Aek in casa contro il Vallecano. Chi passa troverà la vincente della sfida Strasburgo-Magonza con gli ospiti avanti di 2-0 dall'andata.

Alkmaar-Shakhtar (18.45, 3-0)

Aek-Vallecano (0-3)

Fiorentina-Crystal Palace (0-3)

Strasburgo-Magonza (0-2)