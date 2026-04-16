Fiorentina-Crystal Palace, le formazioni ufficiali: Harrison, Gud e Solomon dietro Piccoli

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Ci siamo, a meno di un'ora dal fischio d'inizio sono state comunicate in via ufficiale le formazioni ufficiali del quarto di finale di ritorno di Conference League tra Fiorentina e Crystal Palace. Vanoli ha scelto di schierare tutto il suo potenziale offensivo dall'inizio, con quello che dovrebbe essere un 4-2-3-1 con Pongracic terzino bloccato a destra, Mandragora e Fagioli in mezzo e il tridente di trequartisti alle spalle di Piccoli formato da Harrison, Gud e Solomon. Questo l'undici completo:

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli; Harrison, Gudmundsson, Solomon; Piccoli. All. Vanoli

Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. All. Glasner.