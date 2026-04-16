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Fiorentina-Crystal Palace 0-0, coreografia e ricordo di Manninger. Munoz subito pericoloso

Fiorentina-Crystal Palace 0-0, coreografia e ricordo di Manninger. Munoz subito pericolosoFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:05Primo Piano
di Redazione FV

Toccante minuto di silenzio per Alexander Manninger prima di Fiorentina-Crystal Palace. Poco prima del quarto di finale di ritorno tra viola e inglesi, al Franchi è stato osservato un minuto di raccoglimento, con tanto di coro seguente, per l'ex portiere austriaco - transitato anche da Firenze - scomparso tragicamente oggi, all'età di 48 anni.

Subito dopo il fischio d'inizio, col pubblico di Campo di Marte che si è dimostrato subito una bolgia. Coreografia - una bella sciarpata bianca in tutto lo stadio, contenente la scritta "Avanti viola" - e via alla gara, con la squadra di Glasner subito pericolosa in area con Munoz. La palla però, si spegne a lato di De Gea.

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