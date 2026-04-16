Europa League, le formazioni ufficiali di Aston Villa-Bologna: Bernardeschi al posto di Orsolini

Europa League, le formazioni ufficiali di Aston Villa-Bologna: Bernardeschi al posto di OrsoliniFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:24News
di Redazione FV

Non solo Conference League, stasera si giocano anche i quarti di finale di ritorno di Europa League, con l'altra italiana oltre la Fiorentina ancora in Europa, il Bologna, che giocherà in casa dell Aston Villa.  Ecco le decisioni dei due allenatori per la sfida in programma al Villa Park di Birmingham alle 21:000:

Aston Villa (4-4-2): E. Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Onana, Tielemans, Buendia; Watkins, Rogers. Allenatore: Emery.

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Casale, Miranda; Ferguson, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.