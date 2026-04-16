Callegari sicuro: "Fiorentina? Rimonta quasi impossibile. Il Bologna ha più possibilità"

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Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Massimo Callegari si è così espresso sulle chance di rimonta da parte di Fiorentina e Bologna nei rispettivi ritorni di Conference ed Europa League contro Crystal Palace e Aston Villa: "Entrambe le situazioni sono complicate ma anche molto differenti tra di loro. Per quanto riguarda la Fiorentina contro il Crystal Palace credo sia quasi impossibile: il punteggio dell'andata è un macigno e i viola arrivano a questo appuntamento acciaccati, con diverse defezioni. Allo stesso tempo non sarà semplice neanche per il Bologna. Contro l'Aston Villa sarà durissima, tuttavia l'esperienza della gara d'andata e quella del primo turno potranno essere d'aiuto ad Italiano e ai suoi ragazzi.

Anche se difficile, il Bologna ha decisamente più chance di superare il turno rispetto alla Fiorentina. Adesso sono consapevoli che Rogers e Watkins vanno contenuti dal primo all'ultimo istante, evitando qualsiasi tipo di distrazione. I Villains, diversamente dal Crystal Palace, sono una formazione tipica di Emery: punisce gli avversari su ogni minimo dettaglio. Penso che il Bologna abbia qualche piccola opportunità in più rispetto ai Viola, nonostante le difficoltà date dal club prestigioso che andranno ad affontare, da un tecnico di alto livello e da uno stadio eccezionale".