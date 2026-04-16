Europa League, Bologna e Celta sognano la 'remuntada': tutte le partite di ritorno dei quarti

Europa League, Bologna e Celta sognano la 'remuntada': tutte le partite di ritorno dei quartiFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:03News
di Redazione FV

Questa sera si disputeranno anche le gare di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Il Bologna così come la Fiorenitna in Conference è chiamata all'impresa in trasferta visto che in casa ha perso per 3-1. La vincente inconterà quella della sfida tra Nottingham e Porto, finito 1-1 all'andata. Dall'altra parte il Betis ci riprova, in casa contro il Braga dopo l'1-1 dell'andata mentre il Celta Vigo, come la Fiorentina, è chiamato al ribaltone in casa contro il Friburgo che aveva vinto 3-0. Questa sarà l'unica sfida delle 18.45, le altre tre inizeranno alle 21.

Programma:
Celta Vigo-Friburgo (0-3) ore 18.45
Aston-Villa-Bologna (3-1)
Betis-Braga (1-1)
Nottingham-Porto (1-1)
 