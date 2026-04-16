Processo Portanova, confermata la condanna a 6 anni per violenza sessuale di gruppo

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La Corte d’Appello di Firenze ha confermato oggi la sentenza di primo grado e ha condannato Manolo Portanova (ora giocatore della Reggiana, ma i fatti risalgono a quando era un giocatore del Siena, nel 2021, e che coinvolge anche il fratello e lo zio oltre ad un amico) a 6 anni per presunta violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa, come riporta Gazzetta.it. “È assurdo - le parole del giocatore riportate dal quotidiano- sono 5 anni che sto vivendo una situazione incredibile, sono innocente e ho portato le prove. Non mi fermerò perché credo nella giustizia”.

Il suo avvocato Gabriele Bordoni ha annunciato che la sentenza verrà impugnata in Cassazione. Soddisfatta la controparte per cui era presente l’avvocato Jacopo Meini. Ad attendere il verdetto anche il padre Daniele, anche lui ex giocatore.