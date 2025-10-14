USA, Pochettino su Pulisic: "Spero sia disponibile con l'Australia"

Manuel Pochettino, ct degli Stati Uniti, è intervenuto ieri in conferenza stampa e si è detto ottimista in merito alla presenza in campo di Christian Pulisic nell'amichevole contro l'Australia che si giocherà nella notte italiana tra oggi e domani: "Christian ha partecipato all'allenamento di lunedì. Penso che la reazione dopo i 20 minuti di gioco sia stata buona. Sta reagendo molto bene e speriamo che possa essere disponibile. Dobbiamo aspettare di vedere la reazione anche oggi, ma penso che sia molto meglio di quando è arrivato".