URUGUAY, 3-0 al Messico, 2 gol di Cavani. Torreira...

In attesa di dirimere le nubi sul suo futuro, Lucas Torreira è tornato in campo nella notte: l'ha fatto con l'Uruguay, che a Glendale (Arizona) ha superato agilmente il Messico col punteggio di 3-0. Un'amichevole di preparazione ai mondiali per la nuova Celeste di Diego Alonso, tecnico che ha preso l'eredità di Oscar Washington Tabarez. Torreira sembra subito al centro del nuovo progetto tecnico e viene schierato davanti alla difesa nel 4-1-4-1 dell'Uruguay, disputando 72 minuti ottimi ed uscendo nel finale; la gara è stata decisa da un altro uomo mercato in orbita Fiorentina, Edinson Cavani, e dal guizzo di un ex viola, Matias Vecino.