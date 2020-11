UNDER 21, Poker alla Svezia e primato del girone

Altra rotonda vittoria dell'Italia Under 21 di Paolo Nicolato che nell'ultima giornata del girone valido per le qualificazioni al prossimo Europeo ha avuto la meglio sulla Svezia per 4-1. Di Maleh nel primo tempo la rete del vantaggio, mentre nella ripresa è arrivata la doppietta di Raspadori e il gol di Scamacca, con gli svedesi che si erano portati sul momentaneo 1-2 con la rete di Karlsson. Con questo successo gli azzurrini hanno chiuso il girone al primo posto, la qualificazione era già stata ottenuta, davanti all'Irlanda e all'Islanda, vendicando inoltre il 3-0 dell'andata. Questa la classifica finale del gruppo:

Italia 25

Irlanda 19

Islanda 18

Svezia 15

Armenia 3

Lussemburgo 3