Unai Emery: "Conosco Italiano, ha fatto due finali europee con la Fiorentina"

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Alla vigilia della partita valida per i quarti di finale di Europa League contro il Bologna, l'allenatore dell'Aston Villa Unai Emery ha risposto anche una domanda sul suo collega, Vincenzo Italiano: "Certo che lo conosco - ha risposto Emery - abbiamo già giocato contro il Bologna ed ho affrontato lo stesso allenatore. Lo conoscevamo prima e lo conosciamo ancora meglio ora. È una squadra aggressiva che gioca un calcio aggressivo uomo contro uomo. Ovviamente cercheremo di schierare la miglior formazione sulla base di come giocano loro. Dobbiamo rispettare questa competizione ed il Bologna.

Questa partita sarà difficilissima per molti motivi, l'ho detto nello spogliatoio ai ragazzi. Hanno battuto la Roma e Vincenzo Italiano ha giocato 3 finali negli ultimi tre anni. È molto bravo nelle partite da dentro o fuori ed ha disputato due finali europee con la Fiorentina ed ha vinto una Coppa Italia. Ho grande rispetto del Bologna e so molto bene quali saranno le difficoltà. Già dai tempi di Thiago Motta stanno giocando un gran calcio e ora con Italiano hanno anche vinto un trofeo".