L'Atletico sbanca Barcellona, il PSG domina il Liverpool: i risultati di Champions

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La serata di Champions League si conclude con un doppio 2-0 nei due quarti di finale d'andata. Il primo lo rifila il PSG al Liverpool, dominando gli inglesi dall'inizio alla fine e indirizzando il passaggio del turno con le reti di Doue e Kvaratskhelia. Sull'altro campo è invece l'Atletico Madrid a fare il colpaccio in casa Barcellona: al Camp Nou finisce 2-0 per i colchoneros grazie alle reti di Alvarez e Sorloth, e anche soprattutto all'espulsione di Cubarsi nel primo tempo.