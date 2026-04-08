L'Atletico sbanca Barcellona, il PSG domina il Liverpool: i risultati di Champions
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La serata di Champions League si conclude con un doppio 2-0 nei due quarti di finale d'andata. Il primo lo rifila il PSG al Liverpool, dominando gli inglesi dall'inizio alla fine e indirizzando il passaggio del turno con le reti di Doue e Kvaratskhelia. Sull'altro campo è invece l'Atletico Madrid a fare il colpaccio in casa Barcellona: al Camp Nou finisce 2-0 per i colchoneros grazie alle reti di Alvarez e Sorloth, e anche soprattutto all'espulsione di Cubarsi nel primo tempo.
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Tre vittorie in campionato e il sogno di un trofeo nell'anno del centenario. Poi via alla rivoluzione totale: in estate cambierà tutto. Paratici dovrà essere protagonista, la Fiorentina dovrà essere ricostruita, ma il budget sarà ristrettodi Lorenzo Di Benedetto
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Tommaso LoretoTre assenze pesanti, due protagonisti: il successo di Verona vale più di qualsiasi altra analisi (ma è un altro promemoria sulla rivoluzione che attende Paratici). Fagioli patrimonio del calcio italiano: va tutelato, non offeso
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