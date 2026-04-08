Under 21 in Serie A, la Fiorentina è 13esima per percentuale di utilizzo

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Uno studio condotto dal CIES, osservatorio sul calcio internazionale, evidenzia come la Serie A non sia particolarmente attenta a far giocare i giovani. Considerando la Top 5 dei campionati europei, solo il Parma è tra le prime 20 per percentuale di minutaggio degli Under 21 in stagione. Restringendo il campo al solo campionato italiano, risulta che la Fiorentina non è tra le società più virtuose. Il podio è infatti completato da due squadre che lottano per evitare la retrocessione mentre la Juventus è la prima delle big, quarta in classifica. Eloquente il dato del Napoli: 0%. La Fiorentina si ferma al 3.7%.



1. Parma 9.5% di impiego degli Under 21

2. Cagliari 8.6

3. Hellas Verona 7.5

4. Juventus 5.9

5. Bologna 5.5

6. Como 5.4

7. Atalanta 5.2

8. Udinese 5.1

9. Lecce 4.9

10. Genoa 4.5

11. Roma 4.0

12. Cremonese 3.9

13. Fiorentina 3.7

14. Milan 3.2

15. Torino 3.1

16. Sassuolo 2.3

17. Pisa 2.3

18. Inter 0.8

19. Lazio 0.4

20. Napoli 0.0