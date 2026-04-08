I gol di Dunga e De Sisti: Fiorentina-Crystal Palace, i soli due precedenti
Dopo aver analizzato i precedenti che riguardano la Fiorentina contro le squadre inglesi, occorre ricordare che in realtà i viola, nella loro storia, hanno già affrontato il Crystal Palace in due occasioni. Si tratta di tornei minori, non riconosciuti dalla UEFA, ma comunque due circostanze realmente esistite: la prima fa riferimento a una gara del Torneo Anglo Italiano del 2 maggio 1973, giocata a Firenze: fu Fiorentina-Crystal Palace e finì 2-2 (16’ De Sisti (r.), 25’ Possee, 28’ Clerici, 51’ Possee).
La seconda occasione è in merito a una partita del 3° Memorial Pier Cesare Baretti, andata in scena il 20 agosto 1990 a Saint Vincent. Quella volta a trionfare fu la Fiorentina, vittoriosa per 2-1 (20’O’Reilly, 24’ Dunga (r.), 30’ Borgonovo).
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