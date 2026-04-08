Mercato, Diogo Leite in scadenza, ci pensano Lazio, Fiorentina e Milan

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Diogo Leite sarebbe di nuovo entrato nel mirino della Fiorentina. Come riporta Sky Sport, il difensore centrale classe ‘99 lascerà l'Union Berlino e forse anche la Germania a fine stagione. Il calciatore infatti ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza e dunque mettere fine a un’esperienza durata tre anni in cui ha messo insieme 130 presenze con due reti finora. Il portoghese si svincolerà la prossima estate e sarà uno dei nomi caldi del mercato vista l’opportunità di tesserarlo a parametro zero.

In Germania il suo nome è stato accostato ultimamente al Borussia Dortmund che lo sta tenendo d’occhio considerandolo un profilo ideale per il reparto difensivo. Ma Diogo Leite ha molto mercato anche in Italia con la Lazio che si era già mossa a gennaio e che continua a monitorarlo con la speranza di portarlo nella Capitale, ma anche Fiorentina e Milan si sarebbero mostrate interessate al calciatore.