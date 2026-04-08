Martinelli, che numeri: è il secondo miglior portiere in B per clean sheet

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In un focus sul rendimento dei portieri in Serie B, TMW parla anche di Tommaso Martinelli e dell'ottimo dato da quanto è approdato alla Sampdoria. Il giovane portiere blucerchiato, il cui cartellino è di proprietà della Fiorentina, con sole 11 presenze all'attivo visto il suo approdo a Genova solo nel corso della finestra invernale di mercato, registra una percentuale di clean sheet del 45,5% (la seconda più alta in assoluto dopo Joronen tra chi ha accumulato minutaggio rilevante). Come clean sheet dunque Martinelli è il secondo miglior portiere in Serie B.