Parata di stelle a Barcellona e Parigi: le formazioni di Barça-Atletico e PSG-Liverpool
Seconda serata e seconda parata di stelle in Champions League. Dopo Sporting CP-Arsenal e Real Madrid-Bayern Monaco di ieri, stasera si completa il quadro dei quarti di finale d'andata con altre due super sfide. Occhi puntati al Camp Nou per Barcellona-Atletico Madrid, dopo la vittoria blaugrana di pochi giorni fa al Metropolitano con rete di Lewandowski nel finale, mentre al Parco dei Principi sarà PSG-Liverpool a tenere tutti con gli occhi incollati sul campo. Queste le formazioni ufficiali:
BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Eric Garcia, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Rashford; Lewandowski. Allenatore: Hansi Flick.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Diego Simeone.
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Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Doue, Dembele, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.
Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai,, Mac Allister, Gravenberch, Frimpong, Ekitike. Allenatore: Arne Slot.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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