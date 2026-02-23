"Un successo oggi addolcirebbe la retrocessione": le parole di Piovanelli sul derby

Lamberto Piovanelli, ex bomber del Pisa, ha parlato oggi a Lady Radio in vista della sfida di oggi contro la Fiorentina, soffermandosi sull’importanza della partita e sul rendimento dell’attaccante viola Moise Kean: "A Pisa questa è una partita molto attesa e sentitissima, se riuscisse a vincere stasera, potrebbe addolcire un’eventuale retrocessione, vedremo stasera. Mi aspetto due squadre “impaurite”, o comunque con poco margine di errore, che non vorranno sbagliare nulla. Kean? Ci sono delle annate in cui agli attaccanti va tutto bene e altre in cui non riesce nulla. Vedo meno cattiveria e meno fame dell’anno scorso, e questo è un fattore.

Sta facendo un buon campionato, sta dando una mano e senza di lui la squadra è diversa, si nota. Potrà rimettersi in sesto in questo finale d’annata. Il Pisa? Se vedi la classifica di quest’anno è difficile pensare a chi poter premiare, o “salvare”. Se tutti avessero avuto il rendimento di Moreo e Caracciolo, forse avremmo avuto più punti".