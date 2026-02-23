Fiorentina-Pisa, le ufficiali: Ndour vince il ballottaggio con Fabbian. Gud e Rugani in panchina

Ci siamo, a circa un'ora dal fischio d'inizio sono arrivate le formazioni ufficiali del derby dell'Arno tra Fiorentina e Pisa. Rispetto alle attese tutto confermato in casa viola, con Paolo Vanoli che continua sulla linea del 4-1-4-1 e ripropone i titolarissimi dopo il turnover fatto in Conference League contro lo Jagiellonia. In porta torna De Gea, dietro la coppia di centrali è formata da Ranieri e Pongracic, mentre i terzini saranno Dodo e Parisi, a centrocampo insieme a Fagioli e Brescianini sarà Ndour a prendere il posto di Mnadragora, mentre sulle fasce agiranno Solomon e Harrison. Davnti c'è Moise Kean. Presenti in panchina Rugani e Gudmundsson. Questo l'undici ufficiale delle due squadre:

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri Parisi; Fagioli; Harrison, Ndour, Brescianini, Solomon; Kean

Pisa (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Toure, Marin, Loyola, Angori; Moreo, Iling Jr; Stojlkovic.