Torino, dopo la debacle di Genova vicino il cambio in panchina: pronto D'Aversa

vedi letture

L’ennesima disfatta del Torino non passerà più senza conseguenze, anche perché la situazione sta precipitando sempre di più. Il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi hanno deciso di cambiare, Marco Baroni ha ormai le ore contate sulla panchina granata. Lo scrive Tuttomercatoweb.com: è stata un’altra domenica da incubo per la squadra,un 3-0 sul campo del Genoa che fotografa la situazione del Toro di oggi, con il baratro della Serie B che è sempre più vicino. Soltanto gli incroci complicati di Lecce e Cremonese, rispettivamente contro Inter e Roma, permettono di avere ancora un minimo di margine (aspettando la Fiorentina stasera).

In una squadra che non dà più segni di vita e che è arrivata a quota 47 gol subiti (che nella smorfia napoletana è il morto, per pura coincidenza), ecco l’ennesimo esonero della sua presidenza. Baroni è stato messo alla porta, si attende soltanto il sì definitivo del suo successore. Salvo clamorosi ripensamenti sarà Roberto D’Aversa, reduce dall’esperienza all’Empoli della scorsa stagione. Arrivò in semifinale di Coppa Italia battendo addirittura la Juventus ai quarti di finale allo Stadium, ma sprofondò in Serie B: la missione fallita l’anno scorso deve essere necessariamente centrata nei prossimi tre mesi in granata.