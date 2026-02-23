Fiorentina-Pisa, prima convocazione per Daniele Rugani in viola

La notizia è arrivata in via defintiva insieme alle formazioni ufficiali del match. Fiorentina-Pisa, derby dell'Arno che si disputerà a breve allo stadio Artemio Franchi, con fischio d'inizio previsto per le 18:30, sarà il primo match con la maglia viola per Daniele Rugani, che figura nella distinta in panchina, al pari dell'altro giocatore recuperato da un infortunio, Albert Gudmundsson, e che oggi ha ottenuto dunque la sua prima convocazione con la Fiorentina.