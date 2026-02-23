Goretti: "Oggi è importante ma serve equilibrio. Vanoli ha grandi qualità umane"

Roberto Goretti, direttore tecnico della Fiorentina, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Dazn nell'immediato pre partita della sfida contro il Pisa:

Cos'è cambiato dalla sconfitta a dicembre contro il Sassuolo?: "Chiedevo cose molto semplici. Era una risposta a quanto aveva espresso il campo e ai comportamenti dei nostri ragazzi in quelle settimane. Da allora, come anche prima, abbiamo ricercato equilibrio, professionalità e serietà. Niente di particolare, solo la consapevolezza che queste qualità devono essere la base del nostro lavoro."

Quanto è entrato nella testa dei giocatori il concetto della salvezza in questi mesi?: "È partito da una situazione molto complessa, molto difficile. È stato bravo, credo che Paolo, come allenatore, si sia fatto apprezzare soprattutto per le sue qualità umane. Da parte di tutti c’è grande rispetto nei suoi confronti. La partita è certamente importante, lo dice la classifica, ma serve equilibrio. E servirà equilibrio anche domani, qualunque sia stato il risultato di questa sera."

Quanto sta incidendo il mercato e quali risultati sta constatando?: "Credo che il mercato rappresenti un ulteriore passaggio di questo cambiamento che stiamo vivendo durante la stagione. Sono arrivati ragazzi in gamba, con mentalità e testa pulita, consapevoli della situazione della squadra. Hanno portato energia nuova e un atteggiamento positivo che ci sta aiutando nel percorso di crescita."