Lecce, tegola per Di Francesco: c'è lesione al ginocchio di Gaspar
Arrivano brutte notizie in casa Lecce dopo la partita di sabato persa 0-2 in casa con l'Inter. Il difensore giallorosso Kialonda Gaspar, uscito ad inizio match, ha infatti riportato una lesione al legamento collaterale del ginocchio sinistro con anche una parziale lesione del legamento crociato posteriore. Questo il comunicato del club in merito alle condizioni del proprio difensore:
"L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Kialonda Gaspar si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione di primo grado del legamento collaterale mediale e lesione parziale del legamento crociato posteriore. Il calciatore per il recupero effettuerà terapia conservativa".
