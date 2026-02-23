Social Fiorentina-Pisa, Rugani e Gud presenti? Spuntano le loro maglie nello spogliatoio viola

Mancano meno di due ore al fischio d'inizio di Fiorentina-Pisa, derby dell'Arno che si disputerà alle ore 18:30 al Franchi e che metterà in palio punti pesantissimi nella corsa alla salvezza. Uno dei dubbi principali in casa viola nell'immediato pre match è quello legato alla presenza tra i convocati di Paolo Vanoli di due calciatori, reduci da problematiche fisiche ma ormai recuperati.

Ovviamente stiamo parlando di Albert Gudmundsson e Daniele Rugani, entrambe le maglie dei due calciatori sono infatti apparse nel in una storia Instagram della Fiorentina in cui è stato fatto un velocissimo tour dello spogliatoio. Che sia un indizio sulla loro presenza oggi nel match con il Pisa? Queste le immagini delle due maglie: