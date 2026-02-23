L'appello dei tifosi del Pisa alla squadra prima della trasferta a Firenze: "Fatelo per noi"

Fiorentina-Pisa non è una partita come le altre. Un clichée che però trova conferme ovunque, soprattutto in casa nerazzurra. QuiNewsPisa riporta infatti quanto successo ieri, giornata di ieri: al termine della rifinitura, quando mancavano poche ore alla sfida di Firenze, il Pisa si è ritrovato davanti a un momento che ha rotto la routine della vigilia. I giocatori, usciti dal campo dopo l’ultima sessione di lavoro, hanno trovato ad attenderli i ragazzi della Curva Nord insieme a molti altri tifosi arrivati in silenzio, senza annunci e senza iniziative organizzate.

Un gesto spontaneo, nato dal bisogno di far sentire alla squadra che la città è con loro in un passaggio così delicato della stagione. "Fatelo per noi" lo striscione del tifo. Il gruppo si è radunato intorno ai giocatori in un clima intenso ma disteso,fatto di cori e applausi. Pisa e i suoi tifosi (arriveranno soltanto in 300, il numero massimo di persone che può contenere adesso il settore ospiti del Franchi) non vogliono far mancare l'appoggio al gruppo squadra.