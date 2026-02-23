L'appello dei tifosi del Pisa alla squadra prima della trasferta a Firenze: "Fatelo per noi"
Fiorentina-Pisa non è una partita come le altre. Un clichée che però trova conferme ovunque, soprattutto in casa nerazzurra. QuiNewsPisa riporta infatti quanto successo ieri, giornata di ieri: al termine della rifinitura, quando mancavano poche ore alla sfida di Firenze, il Pisa si è ritrovato davanti a un momento che ha rotto la routine della vigilia. I giocatori, usciti dal campo dopo l’ultima sessione di lavoro, hanno trovato ad attenderli i ragazzi della Curva Nord insieme a molti altri tifosi arrivati in silenzio, senza annunci e senza iniziative organizzate.
Un gesto spontaneo, nato dal bisogno di far sentire alla squadra che la città è con loro in un passaggio così delicato della stagione. "Fatelo per noi" lo striscione del tifo. Il gruppo si è radunato intorno ai giocatori in un clima intenso ma disteso,fatto di cori e applausi. Pisa e i suoi tifosi (arriveranno soltanto in 300, il numero massimo di persone che può contenere adesso il settore ospiti del Franchi) non vogliono far mancare l'appoggio al gruppo squadra.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati