Pilar Fogliati e la relazione con Paratici: "Tifo Roma ma il viola è il mio colore preferito"

Pilar Fogliati, attrice nonché presentatrice della seconda serata del Festival di Sanremo (che comincerà domani) ha rilasciato un'intervista a la Nazione in cui ha parlato, implicitamente, anche della sua relazione col Ds della Fiorentina Fabio Paratici: "La mia squadra del cuore è la Roma ma il viola è il mio colore preferito. Qualcosa in più su Fabio? No...col viola penso di aver detto tutto" ha confessato l'attrice romana.