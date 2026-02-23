Pilar Fogliati e la relazione con Paratici: "Tifo Roma ma il viola è il mio colore preferito"
Pilar Fogliati, attrice nonché presentatrice della seconda serata del Festival di Sanremo (che comincerà domani) ha rilasciato un'intervista a la Nazione in cui ha parlato, implicitamente, anche della sua relazione col Ds della Fiorentina Fabio Paratici: "La mia squadra del cuore è la Roma ma il viola è il mio colore preferito. Qualcosa in più su Fabio? No...col viola penso di aver detto tutto" ha confessato l'attrice romana.
