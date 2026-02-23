Fagioli: "Vanoli mi ha aiutato molto, mi piace molto il ruolo che sto ricoprendo"

vedi letture

Niccolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima di Fiorentina-Pisa. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa vi sta dando in questo momento il vostro allenatore?: "Tanto, perché sicuramente ci prepara al meglio per ogni partita. Sappiamo che per uscire da questa situazione ci vogliono tempo e pazienza, e in ogni gara dobbiamo dare il cento per cento."

Cosa hai ritrovato personalmente in questo momento della stagione?: "Penso che il mister mi abbia aiutato molto, soprattutto in fase difensiva e nel posizionamento in campo quando ho la palla. È un ruolo che ho interpretato poche volte nella mia carriera, ma comincia a piacermi molto. Il mister e il suo staff mi stanno dando tante informazioni per trovarmi sempre meglio e sono felice di questo."

Sul suo numero di gol: "Certo, il gol è sempre qualcosa di importante, ma in questo momento l’obiettivo principale è uscire da questa situazione. Poi chi segna non importa, l’importante è fare gol come squadra."