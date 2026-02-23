Fiorentina-Pisa 1-0, subito Kean: viola in vantaggio nel derby del Franchi

La Fiorentina ha sbloccato il derby contro il Pisa dopo appena 13 minuti e dopo un avvio sin da subito molto convincente della squadra di Paolo Vanoli. Destro da fuori al volo di Ndour che è stato ribattuto dalla difesa nerazzurra con Caracciolo, il pallone però arriva al centro dell'area di rigore dove Moise Kean è bravo a farsi trovare pronto e scaraventa la sfera alle spalle di Nicolas.